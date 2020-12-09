Протасевич назвал источники финансирования Тихановской

К одним из них относятся литовские налогоплательщики.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал источники финансирования экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".

По словам Протасевича, есть три источника финансирования лидера белорусской оппозиции. К одним из них относятся литовские налогоплательщики.

Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье - это финансовая поддержка диаспоры. Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA

Ранее Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии.

Видео: Telegram / ATN_NEWS