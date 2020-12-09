Протасевич назвал источники финансирования Тихановской

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал источники финансирования экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".
По словам Протасевича, есть три источника финансирования лидера белорусской оппозиции. К одним из них относятся литовские налогоплательщики.
Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье - это финансовая поддержка диаспоры.
Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA
Ранее Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии.
Видео: Telegram / ATN_NEWS
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