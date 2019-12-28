Прощание с композитором Сергеем Слонимским пройдет 13 февраля в Доме композиторов

Гражданская панихида начнется в 11:00.

Прощание с народным артистом России Сергеем Слонимским пройдет в четверг в Петербурге. Гражданская панихида состоится в Доме композиторов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на президента Санкт-Петербургского Филармонического общества Бориса Березовского.

Композитор Сергей Слонимский умер 9 февраля в больнице после операции на 88-м году жизни.

Гражданская панихида в Доме композиторов начнется в 11:00, а уже в 13:30 пройдёт отпевание композитора в Никольском соборе. Похоронят его на мемориальном кладбище в поселке Комарово. На этом кладбище также покоятся поэт Анна Ахматова, композитор Вениамин Баснер, актер Андрей Краско, нобелевский лауреат Жорес Алферов, писатель Даниил Гранин, кинорежиссер Иосиф Хейфиц.

Смольный выразил соболезнования из-за смерти композитора Слонимского.

Фото: ВК/ composerslonimsky