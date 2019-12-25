Смольный выразил соболезнования из-за смерти композитора Слонимского

Александр Беглов почтил память выдающегося петербуржца-ленинградца.

Смольный выразил соболезнования из-за смерти Сергея Слонимского. В пресс-службе администрации города считают, что петербургская и российская культура понесли большую утрату. Чиновники выразили слова глубокой поддержки близким, родным, друзьям, коллегами и ученикам композитора. К словам присоединился Александр Беглов. Губернатор отметил, что Слонимскому удалось воспитать множество талантливых деятелей. Сам петербуржец был интеллигентным и преданным родному городу.

Напомним, что Сергей Слонимский является автором музыки к советскому кинофильму "Республика ШКИД". Он также создал оперу "Виринея", балет "Икар.

Ранее Piter.tv писал о том, что прощание с композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Петербурге.

Фото: vk.com/composerslonimsky

