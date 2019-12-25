Прощание с композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Петербурге

Композитор умер 9 февраля.

Церемония прощания с композитором Сергеем Слонимским пройдет в четверг, 13 февраля, в Петербурге. Об этом рассказала жена композитора, сообщил ТАСС.

Раиса Слонимская поделилась, что у Сергея Михайловича началось постоперационное осложнение в реанимации и сильная отдышка. Его не удалось спасти.

Напомним, что Сергей Слонимский написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, а также музыку к известным фильмам и театральным постановкам.

Ранее мы писали, что снеговики вышли на защиту Муринского парка.

Фото: vk.com/composerslonimsky