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Снеговики вышли на защиту Муринского парка
Сегодня, 22:20
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arteliseev

Снеговики вышли на защиту Муринского парка

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Главным героем стал двухметровый снеговик.

Активисты сообщили в соцсетях, что 9 февраля на защиту Муринского парка вышли снеговики. 

"В Муринском парке заняли свои посты снеговики, выступающие против застройки участка 1,8 га парка второй очередью спорткомплекса Нова Арена и против вырубки деревьев", — отмечают неравнодушные горожане.

Главным героем стал двухметровый Снеговик Свободы в короне из морковок с плакатом "Позор спорту, который развивается за счёт уничтожения парка". Рядом выстроились снеговички поменьше. 

Ранее мы писали, что депутат Ленобласти предложил убрать из названия города приставку "Санкт".

Фото: vk.com/kalininskiyzapark

 

Теги: муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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