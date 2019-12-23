Снеговики вышли на защиту Муринского парка

Главным героем стал двухметровый снеговик.

Активисты сообщили в соцсетях, что 9 февраля на защиту Муринского парка вышли снеговики.

"В Муринском парке заняли свои посты снеговики, выступающие против застройки участка 1,8 га парка второй очередью спорткомплекса Нова Арена и против вырубки деревьев", — отмечают неравнодушные горожане.

Главным героем стал двухметровый Снеговик Свободы в короне из морковок с плакатом "Позор спорту, который развивается за счёт уничтожения парка". Рядом выстроились снеговички поменьше.

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Фото: vk.com/kalininskiyzapark