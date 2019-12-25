Депутат Ленобласти предложил убрать из названия города приставку "Санкт"

По его мнению длинное название Северной столицы неудобно.

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров предложил переименовать город Санкт-Петербург в Петербург. В своем Facebook Петров пояснил, что жизнь становится быстрее и произносить такое длинное название теперь неудобно. Многие говорят Петербург или, еще короче, Питер.

"К моему удивлению, многие питерцы считают, что Санкт-Петербург назван в честь Петра Первого, а не апостола Петра", — упомянул депутат.

Он также отметил, что в мире существует несколько городов с аналогичным названием, из-за чего Петербург перестает быть уникальным.

В комментариях под постом мнения петербуржцев разделились: кто-то поддержал идею, а кто-то предложил сократить название Ленинградской области до двух букв — ЛО.

Ранее мы писали, что на Юго-Западе Петербурга спасатели насильно сняли рыбака со льда.

Фото: pixabay.com