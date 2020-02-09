На Юго-Западе Петербурга спасатели насильно сняли рыбака со льда

Любитель свежей рыбы не хотел уходить.

Рыбак расположился на тонком льду Дудергофского канала. Очевидцы на улице Маршала Захарова сняли на видео, как его насильно уводили спасатели, и поделились съемкой в соцсетях.

Спасатель изначально попросил рыбака уйти, но тот решил остаться. Тогда сотруднику МЧС пришлось отобрать у мужчины удочку со снаряжением и отнести их на берег.

Рыбак, очевидно, расстроился, но ему ничего не оставалось делать, как идти влед за спасателем.

Напомним, что под лёд Ладожского озера провалился рыбак. Мужчина погиб.

Ранее мы писали, что охотник спас косулю в Лужском районе.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"