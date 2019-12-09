Охотник спас косулю в Лужском районе

Животного показали ветеринару и оказали необходимую помощь

В воскресенье, 9 февраля, в мире стало на одну добрую историю больше. Некоторое время назад голодные бродячие собаки загнали молодого самца косули на лед, где зверь провалился в полынью. Местный охотник по имени Андрей решил помочь животному: вытащил его из воды и отогрел.

Видеозаписью со спасением поделились на информационной странице комитета по контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. В комментариях сотрудники комитета подчеркнули, что спасенного показали ветеринару и оказали всю необходимую помощь.

Ранее мы писали, что петербургские курсанты спасли двух взрослых и собаку.

Видео: vk.com/ohotnadzor47