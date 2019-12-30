Петербургские курсанты спасли двух взрослых и собаку

Курсанты Морского технического колледжа спасли тех людей, которые провалились под лед. Об этом рассказала пресс-служба учебного заведения.
В среду, 29 января, молодые люди возвращались домой из колледжа и проходили по берегу реки Новой. Курсанты услышали крики: мужчина и женщина пытались спасти собаку, которая провалилась под лед и тоже оказались в воде.
Петербуржцы связали вместе брошенный хозяевами поводок, свои ремни и кинули их потерпевшим. После этого взрослые и собака выбрались на берег.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники ГИБДД с начала года оштрафовали 4,5 тысячи пешеходов в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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