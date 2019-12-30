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Петербургские курсанты спасли двух взрослых и собаку
Сегодня, 20:40
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Петербургские курсанты спасли двух взрослых и собаку

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Инцидент на реке Новой произошел 29 января.

Курсанты Морского технического колледжа спасли тех людей, которые провалились под лед. Об этом рассказала пресс-служба учебного заведения.

В среду, 29 января, молодые люди возвращались домой из колледжа и проходили по берегу реки Новой. Курсанты услышали крики: мужчина и женщина пытались спасти собаку, которая провалилась под лед и тоже оказались в воде. 

Петербуржцы связали вместе брошенный хозяевами поводок, свои ремни и кинули их потерпевшим. После этого взрослые и собака выбрались на берег. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники ГИБДД с начала года оштрафовали 4,5 тысячи пешеходов в Петербурге

Фото: pixabay.com 

Теги: лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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