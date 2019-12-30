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Сотрудники ГИБДД с начала года оштрафовали 4,5 тысячи пешеходов в Петербурге
Сегодня, 18:43
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nadezhda_sib

Сотрудники ГИБДД с начала года оштрафовали 4,5 тысячи пешеходов в Петербурге

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Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Госавтоинспеции в Петербурге привлекли 3 тыс. водителей к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам в январе 2020. В Ленобласти нарушителями оказались 600 человек. 

Также за первый месяц оштрафовали 4,5 тыс. пешеходов в Северной столице и 1,5 тыс. в области за нарушение ПДД. Чаще всего горожане переходили дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости и переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Около ста человек в Ленобласти не носили светоотражающие элементы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль сбил 10-летнего мальчика в Колпино

Фото: pixabay.com 

Теги: гибдд, пешеходы, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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