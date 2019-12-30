Видео: автомобиль сбил 10-летнего мальчика в Колпино

Накануне в Колпино произошло жуткое ДТП. Очевидец опубликовал видео с момент аварии в социальных сетях.
Как узнал Piter.TV у пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент случился 30 января в 17:35 по адресу Тверская, 56. Водитель 1985-го года рождения сбил мальчика вне зоны пешеходного перехода. Ребенок 2009-го года рождения получил легкий вред здоровью.
По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что под обломками СКК найдено тело пропавшего при обвале рабочего.
Видео: V SM / Youtube
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