Видео: автомобиль сбил 10-летнего мальчика в Колпино

К счастью, пострадавший отделался легкими травмами.

Накануне в Колпино произошло жуткое ДТП. Очевидец опубликовал видео с момент аварии в социальных сетях.

Как узнал Piter.TV у пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент случился 30 января в 17:35 по адресу Тверская, 56. Водитель 1985-го года рождения сбил мальчика вне зоны пешеходного перехода. Ребенок 2009-го года рождения получил легкий вред здоровью.

По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под обломками СКК найдено тело пропавшего при обвале рабочего.

Видео: V SM / Youtube