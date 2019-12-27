Под лёд Ладожского озера провалился рыбак. Мужчина погиб

Сегодня, 9 февраля, в 12:40 спасатели нашли труп рыбака на Ладожском озере, как сообщает телеканал "78".
Известно, что тело погибшего обнаружили в нескольких километрах от берега: между деревней Назия и островом Зеленец.
На мобильные телефоны петербуржцев регулярно приходят смс-предупреждения от МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области об опасности выхода на лёд.
Однако количество случаев, когда люди проваливаются под неокрепший лёд, не уменьшается.
Ранее мы сообщили, что МЧС предупредило жителей города и области об опасности выхода на лед.
Фото: Pixabay
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