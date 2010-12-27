Прорванную трубу на проспекте Культуры починили за 13 часов

Ремонт конструкции завершен еще ночью.

Сотрудники аварийной бригады ГУП "ТЭК" завершили ремонт трубопровода, давшего протечку. Накануне вечером очевидцы сообщили о том, что на проспекте Культуры, 21/1 произошла коммунальная авария. Прорвало инженерную конструкцию.

Сотрудники организации отремонтировали участок трубопровода диаметром 400 миллиметров. работу завершили к часу ночи 7 ноября. К данному времени все близлежащие дома получают ресурсы по постоянной схеме снабжения. Ранее местных жителей пришлось временно перевести на резервную систему.

Отметим, что сотрудники "ТЭК" закончили восстанавливать сеть раньше нормативного срока. Они опередили график на пять часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что во дворе улицы Вавилова прорвало трубу.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/La-Rana Castoro