Во дворе улицы Вавилова прорвало трубу

Протекание удалось локализовать. На восстановление повреждений уйдет до восьми часов.

В понедельник, 4 ноября, петербуржцы обнаружили, что во дворе дома №11 по улице Вавилова прорвало трубу. Об этом они сообщили в группу "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". Весь двор заволокло паром.

Также на фотографиях видно, что фонтан достает до школы №420, расположенной на улице Вавилова, 9.

В ГУП "ТЭК" подтвердили наличие протечки и рассказали, что прорыв произошел на трубопроводе диаметром 133 миллиметра. На место происшествия выехала аварийно-восстановительная бригада. В 14:15 рабочим удалось локализовать вытекание воды. На восстановление повреждений уйдет до восьми часов. Все были дома переведены на резервную схему.

Ранее мы сообщали, что в ресторане на Московском проспекте случился пожар.

Фото: vk.com/avto.kolpino Федор Ченский / vk.com/spb_today Стас Кононов