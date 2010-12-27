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В ресторане "Чедер" на Московском проспекте горели жировые отложения
Сегодня, 14:05
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arteliseev

В ресторане "Чедер" на Московском проспекте горели жировые отложения

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В следствии чего в помещении начался пожар.

В понедельник, 4 ноября, в Московском районе Петербурга горел ресторан "Чедер", расположенный на первом этаже шестиэтажного жилого дома по адресу Московский проспект, 190. Об этом сообщили в МЧС России по Петербургу.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 13:19 и прибыли на место происшествия в 13:25. Они обнаружили, что в помещении ресторана горит кухонная обстановка площадью 10 квадратных метров, а также жировые отложения на вытяжке. До прибытия спасателей из ресторана эвакуировали 10 гостей и сотрудников заведения.

Пламя локализовали в 13:37. Сведений о пострадавших нет. 

Ранее Piter.TV сообщал, что ночью на Малой Посадской 15 пожарных тушили квартиру.

Фото: vk.com/spb_today Лилия Аникеева

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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