Ночью на Малой Посадской 15 пожарных тушили квартиру

По предварительным данным, погиб мужчина.

В Петербурге ночью, 4 ноября, в доме 17 по Малой Посадской улице загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, пожар начался в 01:49. Пламя охватило комнату на площади 20 квадратных метров. На место тут же прибыла бригада пожарных в составе 15 человек и трех единиц техники. Уже в 02:21 пламя удалось ликвидировать. По предварительным данным, в пожаре погиб мужчина.

"Фонтанка" сообщила, что в результате пожара, помимо мужчины, погибла женщина. Ее госпитализировали, но выжить она не смогла. Точное количество жертв и более подробные детали происшествия уточняются.

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