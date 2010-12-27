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Аварийная бригада больше часа работает на месте прорыва трубы на проспекте Культуры
Сегодня, 19:09
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nadezhda_sib

Аварийная бригада больше часа работает на месте прорыва трубы на проспекте Культуры

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Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 6 ноября на севере Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент произошел по адресу проспект Культуры, 21, корпус 2 проезд во дворе заволокло паром. На место прибыли аварийные службы и оградили опасный участок. По словам свидетелей, бригада работает уже больше часа.

О пострадавших не сообщается.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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