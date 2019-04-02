Прорвало трубу с холодной водой на Замшиной улице

В результате аварии подтопления проезжей части не наблюдается. Авария не сказалась на абонентах.

В воскресенье, 13 июня, в Калининском районе на Замшиной улице прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Петербурга".

Специалисты обследовали сети на месте, где произошла коммунальная авария. Выяснилось, что течь дала труба диаметром 200 миллиметров.

Сообщается, что в ближайшее время начнутся работы по устранению вытекания. В результате аварии подтопления проезжей части не наблюдается. Вода уходит в канализацию. В пресс-службе добавили, что авария не сказалась на абонентах.

Недавно Piter.tv информировал, что реконструкция Северной станции аэрации полностью завершится в 2022 году. После завершения реконструкции объем очистки составит до одного миллиона кубометров в сутки.

Ранее на Октябрьской набережной из насосной станции "Водоканала" полилась пена.

Фото: Piter.tv