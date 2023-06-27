У хлебозавода на Херсонской забил фонтан из теплосетей

Сейчас дорогу в зоне прорыва перекрыли, на месте работают аварийные службы и МЧС.

Во вторник, 27 июня, возле хлебозавода "Каравай" в Петербурге прорвало трубу во время испытания теплосетей. В результате на Херсонской улице забил огромный фонтан высотой в несколько этажей. Об этом пишут очевидцы в соцсетях, делясь кадрами с места событий.

Пресс-служба "Теплосети" подтвердила факт коммунальной аварии у дома №22.

Сейчас дорогу в зоне прорыва перекрыли, на месте работают аварийные службы и МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что после испытаний на теплосетях прорвало трубу на Будапештской.

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