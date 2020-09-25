Погибшая попала на камеру видеонаблюдения вместе с неизвестным мужчиной.

Пропавшую в Нижегородской области девятилетнюю девочку нашли мертвой. Об этом сообщили журналисты с Telegram-канала Mash. В СМИ отметили, что полиция нашла тело девятилетней пропавшей вечером 24 сентября. По предварительной информации, жертву убили.

Погибшая попала на запись с камеры видеонаблюдения вместе с неизвестным мужчиной. В последний раз школьницу видели в тот момент, когда она выходила из автобуса в поселке Неклюдово Борского района области. До дома она так и не дошла. После этого к поискам подключились волонтеры. Сейчас на месте найденного тела работает следственная группа и представители МВД.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за убийство малолетнего (части 2 статьи 105 УК РФ).

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Видео: TG / Mash