В Нижегородской области ФСБ прикрыла крупную нарколабораторию

Среди всего прочего в лаборатории нашли только наркосодержащей смеси 240 литров.

В Нижегородской области сотрудниками ФСБ пресечена деятельность крупной нарколаборатории.

Телеграм-канал "Опер слил" сообщает о задержании 3 организаторов крупной нарколаборатории, которая была организована в арендованном доме в отдаленном поселке Нижегородской области Васильсурск.

Данная лаборатория была укомплектована всем необходимым для производства синтетических наркотиков объемом до 100 кг ежемесячно. При обыске обнаружено и изъято: 600 грамм наркотического средства "мефедрон", 240 литров наркотической смеси, готовой к процессу центрифугованию (сушке), оборудование для наркотической лаборатории (2 центрифуги и 4 химических реактора), 1320 литров прекурсоров.

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Фото: Опер Слил