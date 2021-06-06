Пропавшего в тайге на Урале девятилетнего мальчика нашли живым

Поисковые работы продолжались более суток.

Поисковики нашли живым девятилетнего мальчика, который пропал в тайге в Свердловской области. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

По данным ведомства, ребенок входил в группу туристов, которые совершали восхождение на Уральский хребет. При подъеме у отца мальчика заболела нога. Во время возвращения на базу он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки, но тот заблудился.

К поискам мальчика были привлечены 192 человека, 41 единица специальной техники, включая БПЛА, оснащенные тепловизорами. Ребенка нашли спустя сутки.

Он жив, здоров, способен самостоятельно передвигаться. Сейчас сотрудники полиции ожидают прибытия в квадрат, где его нашли с вертолета, чтобы из гор доставить для осмотра врачам. Валерий Горелых, руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области

Ранее из Финского залива достали труп пропавшего без вести рыбака.

Видео: ГУ МЧС России по Свердловской области