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На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке

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В МВД проверят отношение к животным в цирке Миасса.

На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители правоохранительных органов по Челябинской области. 

По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку.

источник агентства

Инцидент произошел в городе Миасс. Полиция проверяет информацию по публикациям местной прессы. В СМИ был размещен ролик, на которой представлены дикие животные, выступающие на цирковом представлении. Жители Миасса возмутились ситуацией. Они рассказали, что во время шоу лисицы падали и рычали, но дрессировщица все-равно продолжала дергать их за цепь.

Бывший директор петербургского цирка перешел работать в комитет имущественных отношений.

Видео: ВКонтакте / ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Теги: лисица, миасс, регионы, урал, цирк, челябинская область
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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