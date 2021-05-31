В МВД проверят отношение к животным в цирке Миасса.

На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители правоохранительных органов по Челябинской области.

По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку. источник агентства

Инцидент произошел в городе Миасс. Полиция проверяет информацию по публикациям местной прессы. В СМИ был размещен ролик, на которой представлены дикие животные, выступающие на цирковом представлении. Жители Миасса возмутились ситуацией. Они рассказали, что во время шоу лисицы падали и рычали, но дрессировщица все-равно продолжала дергать их за цепь.

Бывший директор петербургского цирка перешел работать в комитет имущественных отношений.

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