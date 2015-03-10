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Бывший директор петербургского цирка перешел работать в комитет имущественных отношений
22 апреля, 12:18
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nadezhda_sib

Бывший директор петербургского цирка перешел работать в комитет имущественных отношений

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Боллоев проработал в цирке не более года.

В комитете имущественных отношений Петербурга появился новый заместитель. Им стал бывший исполнительный директор цирка на Фонтанке Казбек Боллоев. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Боллоев приступил к работе в Смольном с сегодняшнего дня. В комитете он будет координировать и контролировать деятельность Управления по работе с задолженностью и Отдела экономической безопасности.

КИО возглавляет Леонид Кулаков. Также в составе руководства семь заместителей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КИО сможет расторгать договор об аренде в одностороннем порядке со злостными неплательщиками аренды. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: заместитель комитета, кио, чиновник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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