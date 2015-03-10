Бывший директор петербургского цирка перешел работать в комитет имущественных отношений

Боллоев проработал в цирке не более года.

В комитете имущественных отношений Петербурга появился новый заместитель. Им стал бывший исполнительный директор цирка на Фонтанке Казбек Боллоев. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Боллоев приступил к работе в Смольном с сегодняшнего дня. В комитете он будет координировать и контролировать деятельность Управления по работе с задолженностью и Отдела экономической безопасности.

КИО возглавляет Леонид Кулаков. Также в составе руководства семь заместителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КИО сможет расторгать договор об аренде в одностороннем порядке со злостными неплательщиками аренды.

Фото: gov.spb.ru