КИО сможет расторгать договор об аренде в одностороннем порядке

Меру можно будет применить в отношении злостных неплательщиков.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении поправки в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Парламентарии предлагают разрешить комитету имущественных отношений в одностороннем порядке расторгать договор об аренде.

Автором инициативы является комитет по законодательству ЗакСа. На данный момент для прекращения действия договора необходимы заявления обеих сторон. Случаются ситуации, когда арендатор уклоняется от платежей и не хочет подавать заявление. Такой расклад не выгоден арендодателю.

Разорвать договор в одностороннем порядке можно будет не сразу, а в том случае, если вторая сторона дважды или более просрочила платежи. Односторонний отказ должен быть прописан в законе или договоре.

Напомним, сотрудники другого комитета (по контролю за имуществом) регулярно проводят рейды и следят за тем, чтобы участки и помещения не занимались без соответствующих документов. Действовать приходится решительно. Так, например, на прошлой неделе Выборгском районе снесли два павильона-нелегала с сухофруктами и шавермой. Землепользователей всегда уведомляют о том, что территорию надо освободить, но не все делают это добровольно к установленному сроку.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV