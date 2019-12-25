В Выборгском районе Петербурга снесли два павильона-нелегала с сухофруктами и шавермой

Землепользователи занимали участки незаконно и задолжали городу плату за аренду.

В Выборгском районе Петербурга 23 марта освободили два земельных участка, самовольно занятых торговыми павильонами. Как рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом, 130 квадратных метров на улице Сикейроса незаконно занимала точка общепита, а 85 "квадратов" на улице Есенина – ларек по продаже сухофруктов.

Как выяснилось, у обоих землепользователей были расторгнуты договоры аренды, а второй вдобавок занял часть территории самовольно. Оба владельца точек не захотели покидать участки добровольно. Отмечается, что торговый павильон на Сикейроса задолжал городу свыше 800 тысяч рублей за аренду, а его "коллега" – 300 тысяч рублей.

Организации привлекли к административной ответственности, назначив штрафы в 55 и 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ККИ