Пропалестинские активисты снова прервали предвыборное выступление Харрис

Камала Харрис объявила о своей поддержке режима прекращения огня в секторе Газа.

Протестующие в поддержку Палестины американские активисты прервали выступление действующего вице-президента США и кандидата на должность главы государства от Демократической партии Камалы Харрис. Инцидент произошел на мероприятии в поддержку предвыборной кампании в городе Финиксе штата Аризона. Митингующие кричали свой лозунг "Свободу Палестине!".

Дело в том, что мы здесь все вместе. Я говорю о необычайном числе людей, которые собрались здесь, потому что любят нашу страну. Мы здесь, чтобы бороться за нашу демократию, что подразумевает уважение к голосам, которые, как мне кажется, мы слышим. Камала Харрис, вице-президент США

Иностранный политик отметила, что что поддерживает скорейшее заключение сделки о режиме прекращении огня в секторе Газа. Она сочла, что сейчас наступило время заключить соглашение также об освобождении заложников. Камала Харрис добавила перед аудиторией, что она ведет круглосуточную работу вместе с лидером Белого дома Джо Байденом для того, чтобы добиться достижения договоренностей между ХАМАСом и Израилем.

Ранее на этой неделе протестующие в поддержку палестинского анклава и государства прервали выступление Камалы Харрис, которое состоялось в городе Детройте штата Мичиган.

Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа.

Фото и видео: YouTube / Kamala Harris