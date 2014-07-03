Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против действий еврейского государства вынудили кандидата от Демократической партии США на президентских выборах, действующего американского вице-президента Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге. Инцидент произошел в в городе Детройте. Ролик опубликовал в социальных сетях телеканал C-SPAN. На видеозаписи видно, что демонстранты начали перебивать Камалу Харрис, выкрикивая антиизраильские лозунги.
Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить.
Камала Харрис, вице-президент США
Однако в ответ поднялся еще больший шум, из-за чего иностранный политик с недовольным выражением лица была вынуждена дождаться момента, пока собравшиеся на мероприятии успокоятся.
Харрис уведомила Байдена о выборе кандидата в вице-президенты до объявления.
Фото и видео: YouTube / C-SPAN
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