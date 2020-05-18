Проникшего в музей ради селфи с черепом динозавра мужчину арестовали. Об этом сообщили журналисты из New York Post. Они рассказали, что в австралийский музей около часа ночи проник 25-летний молодой человек. Местный житель около сорока минут бродил по пустым залам и фотографировал экспонаты. Весь процесс попал на камеры видеослежения учреждения.
В результате необычного посетителя арестовали. До этого он успел сделать фотографию с черепом динозавра, а также украсть один из предметов музейной экспозиции. В настоящее время мужчине предъявлены обвинения во взломе с проникновением. Подозреваемый ждет суда.
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Видео: nypost.com
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