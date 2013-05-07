Еще одному фигуранту данного дела прокурор запрашивает наказание в виде 2,5 года "домашней химии".

Прокурор запросил два года "домашней химии" для Тимы Белорусских. Об этом сообщил представитель обвинения во время судебного разбирательства о незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело рассматривается в Московском районном суде Минска. Еще одному обвиняемому Антону Кривецкому прокуратура попросила назначить аналогичное наказание, но на 2,5 года.

"Домашняя химия" является особым видом ограничения свободы, не связанного с изоляцией фигуранта в исправительном учреждении. В этом случае осужденный будет находиться на учете милиции. Ему запрещается употреблять даже слабоалкогольные напитки. В течение всего срока действия наказания молодого человека будет посещать представитель закона. После 19 часов Белорусских будет обязан находиться дома. Ему разрешат посещать работу или учебу, но маршруты движения будут ограничены. Краткосрочные выезды в другие населенные пункты возможны при дополнительном разрешении уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, что музыкант проходит по части й статьи 238 УК Белоруссии. В январе 2021 года его задержали в игровом клубе Минска. При себе у молодого человека были 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина.

В Минске начался суд по делу музыканта Тимы Белорусских.

Видео: YT / Onliner