  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии
Сегодня, 12:48
124
lesjasap

Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии

0 0

Режиссер также может заплатить 800 тысяч рублей в качестве штрафа.

Прокурор Михаил Резниченко запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии. Он также требует заставить фигуранта расследования выплатить 800 тысяч рублей. 

Прошу назначить Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей

Михаил Резниченко, прокурор 

Напомним, что режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 129 млн рублей. На заседании присутствуют журналисты и друзья подозреваемого. Слушателей рассадили с учетом соблюдения социальной дистанции. Остальных отправили наблюдать за процессом в рамках организованной трансляции.

Напомним, что перед началом прений в поддержку Кирилла Серебренникова собрано более трех тысяч подписей. Документ направлен в Минкульт Ольге Любимовой. Театральные деятели призывают чиновников отозвать иск против Серебренникова ради "справедливого разрешения дела".

Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" обнаружила факты хищения.

Теги: дело седьмой студии, кирилл серебренников, мещанский суд, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии