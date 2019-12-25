Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии

Режиссер также может заплатить 800 тысяч рублей в качестве штрафа.

Прокурор Михаил Резниченко запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии. Он также требует заставить фигуранта расследования выплатить 800 тысяч рублей.

Прошу назначить Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей Михаил Резниченко, прокурор

Напомним, что режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 129 млн рублей. На заседании присутствуют журналисты и друзья подозреваемого. Слушателей рассадили с учетом соблюдения социальной дистанции. Остальных отправили наблюдать за процессом в рамках организованной трансляции.

Напомним, что перед началом прений в поддержку Кирилла Серебренникова собрано более трех тысяч подписей. Документ направлен в Минкульт Ольге Любимовой. Театральные деятели призывают чиновников отозвать иск против Серебренникова ради "справедливого разрешения дела".

Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" обнаружила факты хищения.