Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" обнаружила факты хищения

Защита будет оспаривать выводы экспертов.

Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова обнаружила факты хищения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Ирину Поверинову.

Сообщается, что на постановки в рамках проекта потратили значительно меньше денег, чем было выделено из бюджета. Экспертиза показала, что израсходованными оказались 87 миллионов рублей. Это на 129 миллионов рублей меньше, чем было заявлено в изначальной смете.

Поверинова отметила, что экспертиза проведена отвратительно, с большим количеством нарушений. По её словам, защита будет оспаривать выводы экспертов.

Следующее заседание по делу "Седьмой студии" пройдёт 5 июня.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился документальный фильм о деле Кирилла Серебренникова.