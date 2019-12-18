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Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" обнаружила факты хищения
Сегодня, 15:04
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matveyvn

Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" обнаружила факты хищения

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Защита будет оспаривать выводы экспертов.

Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова обнаружила факты хищения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Ирину Поверинову.

Сообщается, что на постановки в рамках проекта потратили значительно меньше денег, чем было выделено из бюджета. Экспертиза показала, что израсходованными оказались 87 миллионов рублей. Это на 129 миллионов рублей меньше, чем было заявлено в изначальной смете.

Поверинова отметила, что экспертиза проведена отвратительно, с большим количеством нарушений. По её словам, защита будет оспаривать выводы экспертов.

Следующее заседание по делу "Седьмой студии" пройдёт 5 июня.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился документальный фильм о деле Кирилла Серебренникова.

Теги: кирилл серебренников, платформа, седьмая студия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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