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В Госдуме предложили создать единую госплатформу по продаже автономеров
Сегодня, 13:29
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В Госдуме предложили создать единую госплатформу по продаже автономеров

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Депутат подчеркнул, что эту сферу государство никак не регулирует.

Депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов предложил создать единую госплатформу по продаже автономеров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, с данной инициативой он обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Депутат подчеркнул, что эту сферу государство никак не регулирует, а продавцы могут устанавливать свою стоимость номеров. Колунов добавил, что такие продавцы не платят ни копейки налогов в бюджет государства.

Ранее мы сообщали, что на станции метро в Москве обнаружили подозрительный предмет.

Фото: Piter.tv

Теги: автономера, госдума россии, платформа, сергей колунов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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