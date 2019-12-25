В Госдуме предложили создать единую госплатформу по продаже автономеров

Депутат подчеркнул, что эту сферу государство никак не регулирует.

Депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов предложил создать единую госплатформу по продаже автономеров. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, с данной инициативой он обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Депутат подчеркнул, что эту сферу государство никак не регулирует, а продавцы могут устанавливать свою стоимость номеров. Колунов добавил, что такие продавцы не платят ни копейки налогов в бюджет государства.

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Фото: Piter.tv