В сети появился документальный фильм о деле Кирилла Серебренникова

Режиссеры картины постарались разобраться в резонансном деле "Седьмой студии".

Журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер опубликовали свой документальный фильм "Как Серебренников потратил 218 миллионов". Картина посвящена расследованию громкого дела известного режиссера и театральной группы Седьмая студия, обвиненных в хищении 133 миллионов рублей.

Мы попытались разобраться, в чём суть этого дела. Говорили с людьми, знающими, что такое театр — в том числе с точки зрения денег. Изучали финансовые документы. Общались с теми, с кем никому прежде не удавалось. Разбирались, почему овации зрителей и комплименты Минкульта обернулись арестами. И конечно, ходили на все судебные заседания. Катерина Гордеева и Роман Супер

Премьера ролика состоялась 29 августа на YouTubе-канале "Амурские волны". За первые сутки ленту посмотрели почти 6 тыс человек.

Следственный комитет РФ начал расследование против Серебренникова в 2017 году. Поводом к возбуждению уголовного дела стали подозрения в нецелевом расходовании денег, которые были получены от Министерства культуры для реализации проекта "Платформа". Помимо режиссера под подозрением находятся еще шесть человек.

Ранее на Piter.TV: Фильм "Лето" Серебренникова номинирован на "Европейский Оскар".

Фото: скриншоты из фильма "Как Серебренников потратил 218 миллионов"