Фильм "Лето" Серебренникова номинирован на "Европейский Оскар"

Картина поборется за награду с еще четырьмя российскими лентами.

Стали известны номинанты на "Премию Европейской киноакадемии", которую в народе называют "Европейским Оскаром". В шорт-лист попали пять российских фильмов, среди которых оказалась лента Кирилла Серебренникова "Лето" про Виктора Цоя.

Помимо картины про фронтмена группы Кино, на награду претендует "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Айка" Сергея Дворцева.

Всего в шорт-лист попали 49 фильмов из 35 стран. В ближайшие недели члены Европейской академии отберут из представленных картин претендентов в номинациях лучший европейский фильм, лучший европейский режиссер, лучший европейский актер, лучшая европейская актриса и лучший европейский сценарист. Церемония награждения пройдет 15 декабря 2018 года в Севилье.

Европейская киноакадемия была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссёров для продвижения континентального кинематографа во всем мире. Первым президентом академии был избран шведский режиссёр Ингмар Бергман.

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Фото: Alexsey Fokin