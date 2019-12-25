Суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву виновной в хищениях

Суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву виновной в хищениях.
Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа".
цитата из обвинительного приговора судьи Мещанского суда Москвы
При этом прокурор попросил приговорить Масляеву к двум годам трем месяцам колонии и освободить ее от наказания в счёт отбытого срока в СИЗО и под домашним арестом.
Наказание будет оглашено в конечной части приговора.
Отметим, что Нина Масляева единственный фигурант громкого дела "Седьмой студии", который пошёл на сделку со следствием и свидетельствовала против Кирилла Серебренникова, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум.
Дело Масляевой было выделено в отдельное судебное производство.
Ранее Кирилла Серебренникова признали виновным и приговорили к условному сроку.
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