Суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляеву виновной в хищениях

Нина Масляева единственный фигурант громкого дела "Седьмой студии", который пошёл на сделку со следствием.

Суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву виновной в хищениях.

Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа". цитата из обвинительного приговора судьи Мещанского суда Москвы

При этом прокурор попросил приговорить Масляеву к двум годам трем месяцам колонии и освободить ее от наказания в счёт отбытого срока в СИЗО и под домашним арестом.

Наказание будет оглашено в конечной части приговора.

Отметим, что Нина Масляева единственный фигурант громкого дела "Седьмой студии", который пошёл на сделку со следствием и свидетельствовала против Кирилла Серебренникова, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софьи Апфельбаум.

Дело Масляевой было выделено в отдельное судебное производство.

Ранее Кирилла Серебренникова признали виновным и приговорили к условному сроку.