Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала дело Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", в котором режиссёра и его коллег по проекту "Платформа" обвиняют в хищении бюджетных средств.
По её словам, Минкульт в данном деле оказался потерпевшей стороной.
Речь идет о причинении государству крупного ущерба.
Ольга Любимова, министр культуры РФ
По её словам, ведомство сейчас разрабатывает механизмы, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
Ранее Серебренникова признали виновным в хищениях.
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