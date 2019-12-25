Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

По её словам, Минкульт в данном деле оказался потерпевшей стороной.

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала дело Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", в котором режиссёра и его коллег по проекту "Платформа" обвиняют в хищении бюджетных средств.

По её словам, Минкульт в данном деле оказался потерпевшей стороной.

Речь идет о причинении государству крупного ущерба. Ольга Любимова, министр культуры РФ

По её словам, ведомство сейчас разрабатывает механизмы, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

Ранее Серебренникова признали виновным в хищениях.