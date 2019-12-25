Более 3 тысяч коллег вступились за Серебренникова

Деятели искусства написали письмо министру культуры Ольге Любимовой.

Режиссеры, актеры, музыканты, художественные руководители театров и другие деятели искусства адресовали министру культуры России Ольге Любимовой письмо, в котором попросили отозвать иск против художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и фигурантов дела "Седьмой судии". Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-атташе театра "Практика" Марии Никитиной.

Автором инициативы стал режиссер Михаил Бычков. Письмо собрало 3180 подписей с момента публикации. В частности, его подписали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Валерий Тодоровский и др. Среди актеров Серебренникова поддержали Данила Козловский, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова и др. Также свои подписи поставили писательница и литературовед Татьяна Толстая, театроведы Марина Дмитриевская, Роман Должанский и прочие.

Напомним, уголовное дело в отношении сотрудников "Седьмой студии" было возбуждено в 2017 году. Министерство культуры потребовало взыскать с фигурантов более 133 млн рублей. По версии следствия, средства, выделенные на проект "Платформа", были похищены Серебренниковым, его коллегами и главой департамента Минкульта Софьей Апфельбаум. Деньги обналичила бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она же внесла их в кассу компании. Женщина признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

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Фото: ВКонтакте / Кирилл Серебренников | Гоголь Центр