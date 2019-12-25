В среду, 17 июня, стало известно о том, что Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском. Об этом заявил Илья Стюарт, который и спродюсирует этот проект.
Отмечается, что проект пока не носит никакое название. Помимо Ильи Стюарта сериал спродюсируют Мурад Османн и Павел Буря.
Для нас честь продолжить работу с Кириллом Серебренниковым, сценаристом и режиссером с поистине уникальным видением, которое нам не терпится перенести на экран
Илья Стюарт.
Подробности сюжета также не раскрываются.
Ранее мы сообщали о том, что в российский прокат выйдет "Психо" Альфреда Хичкока.
Фото: Кирилл Серебренников | Гоголь Центр / ВК.
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