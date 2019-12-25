На данный момент неизвестно, когда фильм увидит свет.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском. Об этом заявил Илья Стюарт, который и спродюсирует этот проект.

Отмечается, что проект пока не носит никакое название. Помимо Ильи Стюарта сериал спродюсируют Мурад Османн и Павел Буря.

Для нас честь продолжить работу с Кириллом Серебренниковым, сценаристом и режиссером с поистине уникальным видением, которое нам не терпится перенести на экран Илья Стюарт.

Подробности сюжета также не раскрываются.

Ранее мы сообщали о том, что в российский прокат выйдет "Психо" Альфреда Хичкока.

Фото: Кирилл Серебренников | Гоголь Центр / ВК.