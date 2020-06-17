Все сеансы будут идти на английском языке с русскими субтитрами.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в российский прокат выйдет "Психо" Альфреда Хичкока. Об этом сообщают в социальных сетях компании.

Показ приурочен к юбилею киноленты.

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Отмечается, что кинопоказы в России пройдут на английском языке с субтитрами. Компания выразила надежду, что к моменту показов откроются кинотеатры.

Подробности о показов появятся ближе к прокату.

Ранее мы сообщали о том, что премьеру "Матрицы 4" перенесли на год.

Видео:novinkykino/YouTube