Премьеру "Матрицы 4" перенесли на год

Производство картины временно поставлено на паузу.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что из-за коронавируса премьеру киноленты "Матрица 4" перенесли на 2022 год. Об этом сообщает COS.

Напомним, что съемки стартовали в феврале этого года. Сценарий для фильма написала Лана Вачовски, которая изначально работала с сестрой над трилогией. Более того, к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Отметим, что в марте 2020 года "Матрице" исполнилось 20 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Universal возвращается к съемкам нового "Мира Юрского периода" в июле.

Видео:Трейлеры к фильмам/YouTube