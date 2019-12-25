Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу "Седьмой студии"

Письмо адресовано министру культуры Ольге Любимовой.

Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".

Авторы письма и подписавшиеся под ним заявили, что из-за недавнего вступления в должность и последовавшей пандемии коронавируса, у министра не было достаточно времени вникнуть в дело "Седьмой студии" и понять — какую роль в нём играет Минкульт.

В письме рассказывается, что каждое судебное заседание по делу студии следствие совершало грубейшие нарушения — подлоги, подделанные подписи, давление на свидетелей и т. д. Авторы указывают, что третья экспертиза по делу не учла 77 мероприятий фестиваля "Платформа". Независимую экспертизу, которую провёл театральный критик Видмантас Силюнас и первый заместитель художественного руководителя театра имени Чехова Марина Андрейкина, суд отклонил как необъективную.

Деятели театра и работники культуры просят Минкульт отозвать иск.

Ранее в сети появился документальный фильм о деле Кирилла Серебренникова.