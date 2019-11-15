Прокурор петербургского метро требует запретить диггерские сайты

Ресурс может причинить вред жизни и здоровью пассажиров подземки.

В среду, 28 июля, в пресс-службе прокуратуры города сообщили, что сотрудники прокуратуры метрополитена, в ходе мониторинга интернет-ресурсов, обнаружили сайты с пропагандой диггерства. Диггерами называют любителей исследовать "подземную жизнь", которые рассказывают, в частности, как пробраться на территорию метрополитена.

Распространение таких сведений запрещено законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Прокурор потребовал заблокировать ресурс, чтобы опубликованная там информация не навредила жизни и здоровью пассажиров подземки.

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Фото: Piter.tv