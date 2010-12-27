Погиб известный блогер с Youtube канала "Road to film"

Мужчина умер, снимая новый выпуск для канала.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что ночью 27 июля на Набережной реки Карповки 15/14 произошел несчастный случай с известным Youtube блогером с канала "Дорога к фильму - Road to film".

По предварительной информации, Павел снимал новый ролик, для чего спустился в шахту, экипированный двумя камерами. Блогера сопровождал диггер — исследователь городских подземных тоннелей, коммуникаций, ходов сообщения. Предполагается, что мужчина сорвался в шахту высотой от 10 до 20 метров, его нашли на дне с разбитой головой. Диггер лежал сверху, посиневший от недостатка кислорода.

Специалисты установили, что в телах погибших содержится всего 8 единиц кислорода, при минимально необходимом уровне в 20 единиц.

Известно также, что первым на поиски блогера бросился товарищ Павла, когда тот не позвонил ему в оговоренное время.

Детали происшествия выясняются.

Фото: vk.com/roadtofilm