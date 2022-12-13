Прокурор МУС выразил сожаление из-за ордера на "арест" Путина

Карим Хан оценил работу МУС по установлению виновных за военные преступления на Украине.

Прокурор МУС (Международного уголовного суда) выразил сожаление из-за ордера на "арест" российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление Карим Хан сделал в эфире американского телеканала CNN. Эксперт напомнил о том, что юрисдикцию данной инстанции в Гааге не признают как в РФ, так и США. Он добавил, что факт выдачи ордера на задержание политика из Москвы не может становиться поводом для праздника.

Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать - это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом. Карим Хан, прокурор МУС

Иностранный специалист объяснил корреспондентам, что организация продолжает расследования в связи с украинским кризисом, анализировать поступающие сведения о военных преступлениях в регионе, изучает обвинения. МУС не остановится на этапе выдачи ордеров на арест. Карим Хан добавил, что в инстанции хотят относиться к указывающим на вину и возможность оправдания обстоятельствам одинаково, так как МУС рассчитывает "найти правду".

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Фото и видео: YouTube / CNN