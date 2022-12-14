Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС

Глава дипломатии ЕС отметил, что работа по вопросу продолжается.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что идея Европейской комиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по военным преступлениям на Украине не нашла единой поддержки глав внешнеполитических ведомств стран ЕС на недавнем заседании, проводимом в Брюсселе. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на форуме по правам человека. Спикер отметил, что все еще ведется полемика относительно того, требуется ли миру какая-то альтернативная Международному уголовному суду (МУС) правозащитная структура для "борьбы с безнаказанностью".

Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда без конкретного результата… Возможно создать что-то еще, это интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Эксперт полагает, что требуется сделать больше от мирового сообщества. Однако Боррель не стал озвучивать дальнейшие планы МИД ЕС в данной сфере. Напомним, что прокурор МУС в Гааге Карим Хан отмечал, что планы Евросоюза по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС".

Эксперты прокомментировали высказывание Борреля о торговле РФ и Турции.

Фото и видео: YouTube / European Commission

