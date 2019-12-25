Прокуратура заинтересовалась задолженностями по зарплате перед метростроителями

Ситуация находится на контроле ведомства.

Прокуратура петербургского метрополитена организовала проверку информации о невыплате заработной платы работникам ООО "Метроподземстрой". Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Ведомство оценит соблюдением работодателем трудовое законодательство. После проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокурор метрополитена Елена Михалева уже провела встречу с рабочими.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что метростроевцы отказались выходить из шахты после ночной смены. Забастовку устроили в шахте №841 на Красносельско-Калининской линии. Затем ситуации прокомментировали в "Метрострое" и рассказали, как будут решать проблему с задолженностями.

Фото: СПб Метрострой / VK