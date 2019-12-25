В "Метрострое" прокомментировали ситуацию с забастовкой в одной из шахт

Забастовка проходит шахте № 841.

Сегодня, 26 августа, появилась информация о том, что рабочие отказались выходить из шахты на Ленинском проспекте после окончания ночной смены. В "Метрострое" опубликовали официальный комментарий по этому инциденту.

Сейчас задолженности по выплате заработной платы в самом ОАО "Метрострой" нет. На данный момент существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам ООО "Метроподземстрой", являющегося субподрядчиком. говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации с 1 сентября 264 сотрудника переведут в филиал ОАО "Метрострой", где задержек в зарплате быть не должно. Часть задолженности покроют уже в ближайшее время после приемки работ по Красносельско-Калининской линии. Остальные выплаты стоит ожидать после того, как перераспределят средства с "коричневой" ветки на Лахтинско-Правобережную.

Фото: пресс-служба "Метростроя"