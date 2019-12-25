В Петербурге метростроевцы отказались выходить из шахты после ночной смены

Сотрудники требуют летние зарплаты.

Работники "Метроподземстроя", подрядчика "Метростроя", отказались выходить из шахты на Ленинском проспекте после окончания ночной смены 26 августа. По информации "Фонтанки", строители требуют летних зарплат.

Известно, что забастовкой оказалась охвачена шахта 841, являющаяся объектом Красносельско-Калининской линии метро, которая в Петербурге строится полным ходом. Как рассказал изданию родственник одного из рабочих, метростроевцы ждут свои зарплаты за июнь и июль. Без денег рабочие отказываются подниматься на поверхность. Также отмечается, что "Метрострой" собирается переводить рабочих своего подрядчика в другую организацию: Горностроительное управление, подразделение генподрядчика по строительству метро.

Ранее мы писали, что КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV