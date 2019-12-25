КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

В следующем году профильный комитет должен согласовать проекты, подготовленные подрядчиком.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) объявил конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для строительства вестибюля станции метро "Гавань". Он будет располагаться на Васильевском острове. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 24-го августа.

Подрядчику будет необходимо до 6 ноября собрать исходные данные и подготовить эскизные решения. Затем, до 7 декабря, исполнитель работ должен будет сдать проект планировки территории, а до 16 апреля 2021 ― проект межевания территории. Документы нужно будет согласовать с комитетом по градостроительству и архитектуре до 1 декабря 2021-го года.

Начальная цена контракта составит 9,9 млн рублей. 6 млн рублей подрядчик получит в 2020 году, а оставшиеся 3,9 млн рублей ― в 2021 году.

Станция "Гавань" станет частью Лахтинско-Правобережной линии метрополитена. Подать заявки можно до 15 сентября 2020-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Дунайская" начали монтировать облицовку потолка.

Фото: Piter.TV